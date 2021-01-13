Президент Ильхам Алиев: Мы хотим вновь вернуться к обсуждениям по региональному центру ИСЕСКО в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Один из вопросов, который я хотел обсудить с вами, связан с региональным центром ИСЕСКО в Азербайджане.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.
«Как вам известно, данный вопрос обсуждался в последние 3-4 года, и мы хотим вновь вернуться к этим обсуждениям. Думаю, что в случае позитивного продвижения мы очень скоро можем сделать это. Это будет иметь очень важное значение для нас и всех людей, вносящих вклад в усиление исламской солидарности, сохранение исламского культурного наследия», - отметил глава государства
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