Президент Ильхам Алиев: Мы хотим вновь вернуться к обсуждениям по региональному центру ИСЕСКО в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Один из вопросов, который я хотел обсудить с вами, связан с региональным центром ИСЕСКО в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«Как вам известно, данный вопрос обсуждался в последние 3-4 года, и мы хотим вновь вернуться к этим обсуждениям. Думаю, что в случае позитивного продвижения мы очень скоро можем сделать это. Это будет иметь очень важное значение для нас и всех людей, вносящих вклад в усиление исламской солидарности, сохранение исламского культурного наследия», - отметил глава государства