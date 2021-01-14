Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 14 января 2020 года встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Ирана в нашей стране Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщили в четверг Trend в оборонном ведомстве, министр поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Министр обороны поблагодарил посла за поддержку Ираном позиции Азербайджана во время Отечественной войны и попросил передать его приветствия начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, министру обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал-майору Амиру Хатеми.

Министр З.Гасанов, подчеркнув важную роль встреч глав государств в развитии азербайджано-иранских отношений, отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

В свою очередь, дипломат от имени своей страны поздравил народ и государство Азербайджана с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Мусави, выразив удовлетворенность началом деятельности в дружественном Азербайджане в качестве посла, заявил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности, в военной сфере. Посол отметил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран.

В ходе встречи было обговорено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, рассмотрены перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)