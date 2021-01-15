Президент Ильхам Алиев: Большое возвращение начинается, дан старт всем работам

БАКУ/Trend/ - Сегодня заложен фундамент Физулинского международного аэропорта. Это очень важный проект для развития наших освобожденных регионов. Физулинский международный аэропорт должен быть сдан в эксплуатацию в нынешнем году. Во всяком случае, взлетно-посадочная полоса должна быть сдана в этом году. А здание аэропорта будет сдано в эксплуатацию либо в нынешнем, либо в следующем году.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал 14 января на церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе.

Глава государства сказал: «Основная цель данного аэропорта - обеспечить приезд иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние отсюда до Шуши невелико. Если учесть, что сегодня заложен фундамент новой четырехполосной, а местами шестиполосной автомобильной дороги Физули-Шуша, то зарубежные гости, прибыв в Физулинский международный аэропорт, очень удобно и быстро смогут добраться до Шуши».

Президент Ильхам Алиев отметил, что город Шуша объявлен им культурной столицей Азербайджана. «Дан старт работам по восстановлению города Шуша и возвращению ее исторического облика. В целом, с окончания войны прошло всего два месяца, но уже дан старт большой созидательной работе. Второй международный аэропорт на наших освобожденных землях будет построен на территории Кяльбаджарского или Лачинского районов. Сейчас выбирается место, и, таким образом, в ближайшее время должно быть обеспечено строительство двух международных аэропортов.

Большое возвращение начинается, дан старт всем работам. Уверен, что мы как за короткий срок - всего за 44 дня - изгнали врага с наших земель, так же в короткий срок восстановим исторические земли наших предков – Карабах», - подчеркнул Президент Азербайджана.