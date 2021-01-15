Президент Ильхам Алиев: Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши

Политика 15 января 2021 21:22 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши

БАКУ /Trend/ - Это - Джыдыр дюзю. Дорогой, родной для каждого из нас Джыдыр дюзю. Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан - без Шуши. Мы вернулись в Шушу, вернулись на Джыдыр дюзю, на этом историческом месте отныне будут слышны звуки мугама, будут исполняться азербайджанские песни, проводиться большие мероприятия, празднества.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, побывав на Джыдыр дюзю во время поездки в Шушу.

"Некоторое время назад оккупационные силы совершили на этом священном для нас месте уродливые действия, чтобы задеть наше самолюбие, оскорбить азербайджанский народ - весь мир уже знает об этом, - танцевали "Яллы". От них не осталось и следа, мы выдворили их. Сегодня и Джыдыр дюзю, и Шуша, и Карабах свободны. Хозяева этой земли вернулись, с оружием в руках, с флагом, с любовью к Родине в сердцах. Любовь к Родине привела нас к Победе. Любовь к Родине, патриотизм стали основным фактором нашей Победы.

Я очень рад, что в последние годы в Азербайджане появилось патриотичное, сильное молодое поколение, воспитанное в национальном духе. Семнадцать лет я являюсь руководителем Азербайджана. Подросшее за эти годы поколение освободило наши земли. Наши граждане всех поколений внесли большой вклад в эту Победу. Но должен сказать, что основная нагрузка пришлась на молодое поколение, которое выполнило основную задачу. Тем, кому в 2003 году было 10, 15 лет, сегодня - 27-32 года. Их патриотизм, чувство ненависти к врагу повели нас к Победе, и Азербайджан восстановил историческую справедливость. Молодое поколение, старшее поколение, опытные люди, весь наш народ, представители всех этнических групп сплотились в единый кулак. Неслучайно, символом нашей Победы избран кулак. Я говорил, хочу еще раз сказать здесь, на Джыдыр дюзю, что этот кулак является и силой, и единством. Единство и без того у нас было на достаточно высоком уровне, а после этого будет еще сильнее. Побеждают страны, где есть единство. Побеждают волевые лидеры, которые ни на кого не оглядываются, никого не боятся, отстаивают национальные интересы. Все увидели это на примере Азербайджана.

Мы одержали победу, Армения потерпела поражение. В то же время мы правы. Наша война была справедливой. Война Армении - захватнической. Справедливость восторжествовала благодаря силе, воле, политике, единству! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!", - сказал глава государства.

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