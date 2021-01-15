Президент Международной федерации дзюдо поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения, передаю Вашему превосходительству и Вашей семье свои наилучшие пожелания, желаю больших успехов и счастья.

Желаю Вам и Азербайджану нового года, полного новых достижений и процветания, которые внесут вклад в мир и прогресс для всего человечества".