БАКУ /Trend/ - Туркменистан надеется на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор туристического агентства "Бахтияр Достлар" Руслан Садыков в ходе панельной дискуссии на тему "Организация и положение серийных ознакомительных поездок по маршрутным направлениям из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции в Азербайджан при поддержке Ассоциаций туристических агентств" в рамках проходящего в Баку I форума туроператоров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Основной фактор, позитивно влияющий на туризм — это наличие авиасообщения. Даже когда мы приезжали сюда, пришлось лететь через Стамбул. Это, конечно, один из неудобных вызовов, но надеюсь, что в ближайшем будущем между нашими странами появится прямое авиасообщение", - подчеркнул он.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 36 154 туриста из стран Центральной Азии, что на 84 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года (19 659 человек).

Напомним, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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