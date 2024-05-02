ЕС готов оказать поддержку для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - посол Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС готов оказать поддержку для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"Мы рады, что процесс по урегулированию конфликта продолжается. И поиск решений и путей продвижения вперед - это дело обеих сторон. Конечно, Европейский союз готов продолжать оказывать поддержку для достижения мирного соглашения между Азербайджаноми Армений", - сказал он.

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