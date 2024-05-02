Религиозные лидеры посетили город Шуша

ШУША /Trend/ - В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу религиозные лидеры после ознакомления с городом Физули посетили город Шуша.

Как сообщает Trend, с участием религиозных лидеров состоится Шушинская встреча, по итогам которой будет принята декларация мировых религиозных лидеров.

Участники поездки также ознакомятся с историческими достопримечательностями города Шуша, проводимыми здесь реставрационно-строительными работами.

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