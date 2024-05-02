ТБИЛИСИ /Trend/ - В регионе ЦАРЭС имеются высокие региональные торговые издержки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии Лариса Кислякова, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Все страны привержены к участию в глобальных цепочках создания стоимости. В регионе ЦАРЭС имеются высокие региональные торговые издержки. И это не тарифные издержки, так как тарифные издержки не играют большую роль. Это высокие транспортные и нетарифные издержки и другие барьеры. Возникают проблемы из-за негармонищированных торговых стандартов»,- сказала она.

По словам Кисляковой, еще одна проблема связана с инфраструктурой пунктов полпуска.

«На пунктах тратится очень много времени, ожидания на пунктах доходит до пяти суток. Это говорит о том, что наша инфраструктура не готова к принятию большых объемов грузов. Еще одна проблема связана с использованием бумажных документов. В этой связи цифровизация необходима»,- сказала она.