Достигается прогресс во взаимосвязи климата и торговли - ВТО

ТБИЛИСИ /Trend/ - Достигается прогресс во взаимосвязи климата и торговли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального директора всемирной торговой организации (ВТО) Жан-Мари Погам, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Достигается прогресс во взаимосвязи климата и торговли. Речь идет о взаимосвязи между политиками. Климатические политтки оказывают воздействет на рынки. Есть разные способы. Торговые политики могут оказать влияние и на климатические политики»,- сказал он.

Погам отметил, что торговля может играть роль ускорителя или тормоза в энергетическом переходе.

«Рыночная фрагментация не послужит работе по развитию торговли и климата. Если экономика более эффективная, занижается уровень выбросов. Нет минимального уровня сотрудничества в климатической сфере. Тарифы на производство на ископаемому топливу высоки, и их можно перенаправить на климатические цели»,- добавил он.