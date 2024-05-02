Происхождение доходов Рубена Варданяна не говорит о нем, как о достойном кандидате на Нобелевскую премию - американский журналист

БАКУ /Trend/ - Происхождение доходов Рубена Варданяна не говорит о нем, как о достойном кандидате на Нобелевскую премию.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье американского журналиста Мартина Шермана, опубликованной в издании Newsmax.

"Его биография, которую можно было бы, мягко говоря, охарактеризовать как "пеструю", включает в себя значительные фрагменты, которые, несомненно, являются "темными". Cтали появляться удивительные сообщения о происхождении доходов Варданяна, что противоречит тому, что можно было бы предположить о достойном кандидате на Нобелевскую премию", - пишет автор.

Журналист также ссылается на отчет, опубликованный проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), в котором указывалось, что финансовая организация Варданяна находилась в центре схемы отмывания миллиардов долларов, предположительно используя сеть оффшорных компаний и его армянские контакты в качестве центра для такой "сомнительной" финансовой деятельности.

Автор напомнил, что в 2022 году Варданян переехал в Карабах, где провозгласил себя так называемым главарем армянских сепаратистов.

"Вместо того, чтобы способствовать мирному компромиссу с Азербайджаном, действия Варданяна описываются только как как "раздувание пламени раздора и враждебности в регионе", что несколько неуместно для потенциального лауреата Нобелевской премии мира", - отмечает автор.

В статье подчеркивается, что в настоящее время Варданян находится в тюрьме в Баку по обвинению в финансировании терроризма и других преступлениях.

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