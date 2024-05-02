Страны ОЭС являются целевыми туристическими рынками Азербайджана - Кянан Гасымов

БАКУ /Trend/ - Страны, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), считаются целевыми туристическими рынками Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал руководитель аппарата Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гасымов в кулуарах проходящего в Баку I форума туроператоров Организации экономического сотрудничества.

"Увеличение количества туристов, приезжающих в страну с этих рынков, является одной из наших главных целей. В связи с этим участие туристических компаний в процессах приобретает дополнительное значение. Мы пытаемся создать такие отношения между государствами-членами", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!