Избрание города Шуша туристической столицей ОЭС будет способствовать развитию регионального сотрудничества - генсек

БАКУ /Trend/ - Избрание городов Эрзурум (Турция) и Шуша туристическими столицами на 2025-2026 годы будет способствовать дальнейшему развитию регионального сотрудничества в области туризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири в кулуарах проходящего в Баку I форума туроператоров ОЭС.

"В свете нашего сотрудничества в сфере туризма я хотел бы упомянуть о новой инициативе ОЭС, которая заключается в ежегодном провозглашении туристических столиц организации. В этом году этот титул носит город Шахрисабз в Узбекистане, но в последующие годы (в 2025 и 2026 годах, соответственно) Эрзурум (Турция) и Шуша (Азербайджан) получат официальный статус туристической столицы региона ОЭС. И я верю, что мероприятия, посвященные провозглашению городов Эрзурум и Шуша столицами туризма на 2025 и 2026 годы, будут способствовать дальнейшему развитию регионального сотрудничества в сфере туризма" , - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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