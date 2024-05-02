Процесс восстановления туризма в Азербайджане после пандемии может завершиться в этом году - агентство

БАКУ /Trend/ - Мы надеемся, что в 2024 году мы достигнем показателей 2019 года в туристической сфере Азербайджана, и процесс восстановления туризма завершится.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал руководитель аппарата Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гасымов в кулуарах проходящего в Баку I форума туроператоров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).



По его словам, основная цель во всех случаях – увеличение количества туристов.

"Поэтому нам необходимо реализовывать различные проекты. Ведется серьезная работа по устранению сезонности, которая является одной из самых больших сложностей, связанных с туризмом в Азербайджане, и созданию новых туристических продуктов. Наша страна имеет большой потенциал для медицинского туризма. В то же время в Азербайджане реализуются проекты, связанные с развитием событийного туризма. Наряду с этим предпринимаются серьезные шаги в направлении стимулирования инвестиций в туризм и разработки механизмов субсидирования привозимых в страну туристов, увеличения количества рейсов в страну из других городов и обеспечение доступности услуг", - добавил он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!