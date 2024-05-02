Азербайджан и Узбекистан проведут межрегиональный форум в Губе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан планируют провести межрегиональный форум.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", прошедшей в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

"Мы посещаем Узбекистан не менее 5 раз в год, и эти визиты укрепляют наши отношения. Я хотел бы сообщить, что 21 мая в городе Губа мы проведем Межрегиональный форум между Азербайджаном и Узбекистаном. Я приглашаю всех, и мы будем рады вас там видеть. Это также подчеркивает развитие наших отношений и регулярность наших встреч", - сказал он.

Он подчеркнул, что для участия в Ташкентском инвестиционном форуме азербайджанская делегация приехала в расширенном составе.

"Мы подписали дорожную карту для реализации нескольких проектов. За последние 7-8 месяцев это сотрудничество значительно продвинулось вперед. В текстильном секторе открываются огромные возможности. Кроме того, мы надеемся совместно реализовать проект по созданию текстильного предприятия", - добавил исполнительный директор.

Он также упомянул еще несколько проектов между Азербайджаном и Узбекистаном в промышленности, автомобилестроении, строительстве и других отраслях, которые будут реализованы в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что в феврале 2023 года Азербайджан и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о создании Совместного инвестиционного фонда на сумму 500 миллионов долларов США.

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов. Экономики двух стран обладают достаточным потенциалом для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли достигли 1 миллиарда долларов.

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