Самир Шарифов о приоритетах Азербайджана на ежегодном собрании АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Одним из приоритетов Азербайджана на ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР) является позиционирование Азербайджана как страны-хозяйки COP29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Мы принимаем участие в ежегодном традиционном заседании Совета Управляющих Банков. Но традиционно не только само заседание, это и масса всевозможных семинаров, конференций, обсуждений, круглых столов, в ходе которых проходит достаточно плодотворный обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества.

В этом году одним из наших приоритетов также является позиционирование Азербайджана как страны-хозяйки COP29 и поэтому мы будем участвовать в ряде панельных дискуссий по развитию более "зеленого" будущего в Азии", - отметил он.

Шарифов упомянул, что соответственно, как страна хозяйка COP29, Азербайджан планирует предложить участникам этих заседаний свое видение роли в сближении позиций стран-участников соглашений по климату с тем, чтобы те принципы и цели, которые были поставлены при подписании этих соглашений, были реализованы.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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