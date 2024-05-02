64% ​​международной автодороги Восток-Запад в Грузии уже открыты для движения - Ираклий Карселадзе

ТБИЛИСИ/Trend/- 64% ​​или 276 км международной автомобильной дороги Восток-Запад в Грузии уже открыты для автомобильного движения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, выступая на панельных дискуссиях на тему «Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

В своем выступлении Ираклий Карселадзе рассказал о реализуемых в Грузии важных дорожно-инфраструктурных проектах, которые повышают потенциал страны в рамках Среднего коридора.

Министр отметил, что 64 процентов или 276 км международной автомобильной дороги Восток-Запад уже открыты для автомобильного движения, а на 66,1 км автодороги продолжаются работы, что позволит существенно увеличить пропускную способность коридора.

Ираклий Карселадзе рассказал также о проекте новой дороги Рикоти, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, 70% которой уже используется автомобильным транспортом. Открыто 36 км главной дороги, построено 89 мостов.

Министр обратил внимание на то, что на прошлой неделе были отмечены успешные результаты двух важных проектов, поддержанных Азиатским банком развития. Была открыта 9-километровая объездная автодорога Зестафони и завершено бурение тоннеля длиной 9 км и диаметром 15 метров, соединяющего село Кушети с селом Коби с помощью ТБМ (туннелепроходческой машины), что также стало уникальным результатом в история Азиатского банка развития.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.



Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.