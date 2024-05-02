Европейский инвестиционный банк скоро завершит оценку проекта подводного интернет-кабеля в Черном море

ТБИЛИСИ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк рассчитывает в ближайшее время завершить оценку проекта черноморского подводного интернет-кабеля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червиньска, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"У нас есть хороший опыт мобилизации частного капитала. Крайне важно обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для безопасного соединения с регионом. В настоящее время мы оцениваем проект подводной цифровой связи с Грузией и Румынией", - подчеркнула она.

Червиньска упомянула, что технический рынок в регионе быстро растет, и спрос на такого рода услуги высок.

"В настоящее время мы оцениваем общую стоимость проекта. Степень сложности проекта очень высока. Помимо инженерной точки зрения, другой вопрос заключается в том, как привлечь к проекту частный капитал и как структурировать финансирование. Я думаю, что мы закончим оценку проекта в ближайшее время, через пару месяцев", - добавила она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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