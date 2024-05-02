ТБИЛИСИ /Trend/ - ЦАРЭС имеет одну из самых высоких долей в выбросах CO2.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«В глобальном масштабе торговля, поддерживаемая глобальными цепочками создания стоимости доминирует в секторах с более интенсивными выбросами. Среди стран ЦАРЭС, Монголия и Казахстан стимулируют изменения в уровне участия в глобальных цепочках создания стоимости. Причем ключевыми драйверами являются горнодобывающая промышленность и металлургия»,- сказал он.

ЦАРЭС – это партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе в целях содействия развитию посредством регионального сотрудничества, ведущего к ускоренному росту и всеобщему процветанию.

Стратегия ЦАРЭС-2030 поддерживает пять операционных кластеров и три сквозные темы.