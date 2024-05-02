Владельцы NeoKart смогут сами устанавливать процент кэшбэка!

Больше никаких игр с кэшбэком — с Neokart установите свой процент кэшбэка!

Банк Республика, всегда радующий своих клиентов интересными и выгодными акциями, ВПЕРВЫЕ в стране создал возможность владельцам NeoKart устанавливать условия кэшбэка ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

Теперь, Вам больше не придется ждать, чтобы узнать, какой процент кэшбэка предложит ваш банк, и вам больше не придется выбирать между различными пакетами кэшбэка. Так, владельцы NeoKart смогут каждый месяц устанавливать максимальную процентную ставку до 5%, для своих любимых категорий, таких как «Супермаркеты», «Магазины одежды», «Ресторан и кафе», «АЗС».

Для этого в начале каждого месяца в приложении «Mobil Şöbə» достаточно зайти в меню «Категории Neobonus» и установить проценты кэшбэка для нужных вам категорий.

Кроме того, владельцы NeoKart, как и прежде, будут получать до 55% кэшбэка в партнерской сети Neo Галактика.

Напомним, что держатели Neokart могут обменивать заработанные бонусы как на кэшбэк, так и на мили, минуты разговора и гигабайты интернета по своему усмотрению.

Если вы еще не являетесь владельцем НеоКарта, закажите его неприходя в банк, и карта будет бесплатно доставлена ​​вам домой.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.