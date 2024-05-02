Норвежский путешественник поделился впечатлениями об увиденном в Карабахе

ФИЗУЛИ /Trend/ - В Карабахском регионе Азербайджана ведутся интенсивные работы по восстановлению инфраструктуры.

Об этом сказал Trend член национального клуба международных путешественников Норвегии - Vagaclub Майкл Йорстад.

"Я прибыл в Азербайджан на пять дней для посещения Карабахского региона. Вокруг ведутся интенсивные работы по восстановлению инфраструктуры", - сказал он.

Делясь впечатлением увиденным в Карабахе, Йорстад с удивлением отметил, что на одной стороне дороги строятся красивые современные здания, а на противоположной стороне расположены руины.

По его словам, это нечто особенное, виден яркий контраст.

"Видно, что во время армянской оккупации региону был нанесен огромный ущерб", - добавил он.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии - Vagaclub, возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

В прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.