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ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Петер Михалко

Экономика Материалы 2 мая 2024 12:38 (UTC +04:00)
ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Петер Михалко

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"В этом году наше сотрудничество тесно связано с климатической повесткой. Европейский союз является мировым лидером в области борьбы с изменением климата и готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать председательство Азербайджана на COP29 с целью поиска и продвижения на глобальном уровне решения климатических проблем", - сказал он.

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