Некоторые страны проводят лицемерную политику в отношении Азербайджана - Айгюн Аттар

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны проводят лицемерную политику в отношении Азербайджана, выступают с двойными стандартами.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюн Аттар во время выступления на панельной сессии "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтный период", проведенной в рамках VI Форума по межкультурному диалогу.

"В период оккупации наших земель образцы нашего культурного наследия подверглись вандализму, были разрушены, уничтожены. Мы собираемся и обсуждаем эти вопросы. Против этих актов вандализма должны протестовать все люди в мире. Те, кто молчит о вандализме, совершенном в период оккупации на землях Азербайджана, возвышают свой голос, если дело касается нанесения ущерба культурному наследию в других странах. Азербайджан же выступает в защиту не только своего культурного наследия, но и ради сохранения культурного наследия мира. Почему некоторые страны проводят лицемерную политику в отношении Азербайджана, выступают с двойными стандартами? Вред экологии Азербайджана - это вред экологии всего мира, в котором мы живем", - сказала она.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в целом 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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