Крупный азербайджанский производитель может выйти на рынок Узбекистана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский холдинг Azersun может выйти на узбекский рынок.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", проходящей в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

"Мы общались с представителями Azersun, и я полагаю, что они выйдут на узбекский рынок в качестве потенциальных инвесторов", - сказал он.

Министр указал на несколько потенциальных инвестиционных проектов, которые будут реализованы между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Я хотел бы поблагодарить наших коллег в Узбекистане, которые содействовали партнерству в рамках нашего совместного инвестиционного фонда, мы высоко ценим это. Вчера мы провели первое заседание комитета по надзору. Мы обсудили более 10 проектов в различных областях", - добавил Джаббаров.

Отметим, что Azersun Holding - крупная холдинговая компания, объединяющая ведущие предприятия пищевой промышленности Азербайджана. Организация запустила более тридцати предприятий в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства и упаковочной тары. Компания экспортирует товары в более чем 40 стран и удовлетворяет большую часть потребностей местного продовольственного рынка Азербайджана.

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США. Экономики двух стран обладают достаточным потенциалом для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли достигли 1 миллиарда долларов.

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