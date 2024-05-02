Рилая стала лицом Azerbaijan Fashion Week 16-го сезона (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одно из самых ярких событий модной индустрии Azerbaijan Fashion Week представил имиджевый ролик, сообщили Trend Life в пресс-службе AFW. В съемках приняла участие популярная эстрадная певица Рилайя Гусейнзаде, которая объявлена официальным лицом 16-го весенне-летнего сезона AFW. Во время съемок на певице была представлена одежда из коллекции местного бренда Natavan Gallery, которая отражает лучшие традиции восточной культуры и азербайджанского национального искусства. В создании образа Рилаи Гусейнзаде также принимала участие визажист Венера Ибрагимова.

Особое внимание привлекает место проведения съемок ролика – Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг". Как отметил генеральный директор AFW Ниджат Бахшалиев, данная локация наиболее четко и ярко демонстрирует основные темы 16-го сезона недели моды - пламя, огнепоклонство, история зороастризма, а также главный лозунг мероприятия в текущем году "Огонь. Жизнь. Возрождение".

По словам Ниджата Бахшалиева, обращение к данной стихии не случайное, ведь огонь является одним из главных символов Азербайджана.

"В древние времена на азербайджанской земле горели тысячи костров. "Священный" огонь горел как в величественных храмах, так и в святынях простых людей. Благодаря этим древним огням Азербайджан получил свое название "Земля огней". С момента своего создания наша некоммерческая организация старается шагать в ногу с тенденциями современной эпохи, но при этом не забывать о нашей истории, традициях и обычаях. В том числе, это связано с тем, что наши мероприятия посещают десятки зарубежных дизайнеров, зрителей, журналистов, и т.д. Наш долг передать им богатое историческое и культурное наследие нашей страны", - добавил генеральный директор AFW.

В создании и съемках имиджевого ролика приняли участие дизайнер Натаван Алиева, фотографы Микаил Гулиев, Фарах Тагизаде и Фарида Али.

Отметим, что 16-й сезон Азербайджанской недели моды пройдет в Баку 16 и 17 мая. Помимо местных мастеров, в мероприятии примут участие ряд зарубежных гостей, дизайнеров, журналистов, блоггеров и байеров из Центральной Азии, Ближнего Востока, бывшего СНГ и других стран.

Рилая также представила композицию "Ürəyimi Dinlə" на слова Унала Мамедова и музыку Натальи Гончаровой.

Этнические нотки и аранжировка, над которой работал Гасан Агаев, отображает музыкальный вкус и любовь к этому направлению.

"Мир этнической музыки поистине увлекателен, разнообразен и является классикой мирового наследия. Я уверена, что мало кто остается равнодушным к звучанию, мелодики и смелым задумкам аранжировки этого стиля. Ведущие инструменты нашей песни - тар, зурна, балабан, тутек", - сказала Рилая.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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