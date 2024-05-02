Удивляет масштаб выполненных за год в Карабахе работ по строительству и реконструкции - норвежский путешественник

ФИЗУЛИ /Trend/ - Удивляет масштаб выполненных за год в Карабахе работ по строительству и реконструкции.

Об этом сказал в четверг Trend член национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" Йорн Огестад.

"Это мой третий визит в Азербайджан, и второй в Карабах. В первый раз в Карабахе я был год назад, тогда работы по строительству и реконструкции только начинались. В этот раз я стал свидетелем того, что большинство этих работ уже завершено. Удивляет масштаб работ выполненных всего за один год", - подчеркнул он.

Говоря о минной проблеме в регионе, норвежский путешественник упомянул, что эта проблема представляет огромную опасность.

"Когда мы были здесь год назад мы также понаблюдали за процессом обезвреживания мин. Считаю, что мины являются проблемой всего мира, так как зачастую их жертвами становятся гражданские лица", - добавил Огестад.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub", возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что в прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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