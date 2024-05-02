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Оцениваются возможности сотрудничества с прикаспийскими странами относительно круизных путешествий - Кянан Гасымов.

Туризм Материалы 2 мая 2024 12:08 (UTC +04:00)
Оцениваются возможности сотрудничества с прикаспийскими странами относительно круизных путешествий - Кянан Гасымов.

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Оцениваются возможности сотрудничества с прикаспийскими странами относительно круизных путешествий

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал руководитель аппарата Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гасымов в кулуарах проходящего в Баку I форума туроператоров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Существует несколько различных предложений. Но здесь должны быть решены инфраструктурные и другие вопросы, чтобы туры можно было организовать должным образом. На данный момент работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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