ОЭС назвала основные задачи по содействию развитию туризма среди стран-членов

БАКУ /Trend/ - Основные задачи Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по содействию развитию туризма среди стран-членов ОЭС включают продвижение региональных направлений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в ходе проходящего в Баку первого форума туроператоров Организации экономического сотрудничества.

"Организация экономического сотрудничества направлена на стимулирование экономической деятельности в 10 странах-членах посредством различных усилий и отраслей, таких как транспорт, торговля, сельское хозяйство, энергетика и туризм. Благодаря богатым культурным и природным богатствам нашего региона, включая исторические Шелковые пути, мы обладаем огромным туристическим потенциалом. Концепция ОЭС до 2025 года подчеркивает значимость туристического сектора и нацелена на использование его экономических преимуществ путем укрепления потенциала и сотрудничества стран-членов. Наши основные задачи по содействию развитию туризма среди стран-членов ОЭС включают продвижение региональных направлений, диверсификацию туристической деятельности в течение всего года, а также наращивание потенциала путем обмена знаниями и обучения", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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