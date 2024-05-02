Парламенты несут большую ответственность за защиту культурного наследия – генсек

БАКУ /Trend/ - Парламенты несут большую ответственность за защиту культурного наследия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев Ситара Аяз во время панельных обсуждений на тему "Роль законодательства и передовые практики в сохранении культурного наследия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, сегодня из-за войн, стихийных бедствий и других факторов, культуры стран мира сталкиваются с угрозами.

"Культурное наследие не может быть защищено только законами. Для этого заинтересованные стороны, в том числе государственные учреждения, организации гражданского общества, местные сообщества, должны выполнять возложенную на них задачу.

У Азербайджана на протяжении веков существовало богатое культурное наследие и страна проводит важную работу по его сохранению. В то же время я благодарю Азербайджан за создание такой платформы", - добавила она.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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