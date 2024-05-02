COP29 - хорошая возможность поговорить о вызовах в борьбе с изменениями климата на Южном Кавказе - Нино Тандилашвили

ТБИЛИСИ /Trend/ - COP29 - хорошая возможность поговорить о вызовах в борьбе с изменениями климата на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

Нино Тандилашвили упомянула, что Грузия пытаеся расширить свою "зеленую" повестку.

"Климатичкская повестка играет важную роль в интеграции. Мы хотим достичь углеродной нейтральности к 2050. COP29, которая пройдет в нашем регионе - хорошая возможность поговорить о вызовах в борьбе с изменениями климата на Южном Кавказе", - подчеркнула она.

По ее словам, интеграция Грузии в ЕС усилилась и в этой связи страна полностью понимает всю ответственность.

"Мы работали очень активно по всем областям, в том числе по "зеленой" экономике, сельскому хозяйству, чтобы быть ближе к стандартам ЕС. Другого выхода кроме интеграции нет. Статус кандидата в ЕС накладывает на нас большую ответственность в свете "зеленой" энергии", - добавила замминистра.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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