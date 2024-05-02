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Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 2 мая 2024 13:03 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ/ Trend/ - Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, азербайджанская делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым провела встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Стороны отметили, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном углубились и вышли на более высокий уровень благодаря сильной политической воле и дружеским связям между главами обеих государств.

Во время втречи обсуждались инициативы, направленные на удовлетворение общих экономических интересов, а также вклад экономического сотрудничества двух стран в совместное развитие.

Напомним, что в Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Как отметил Микаил Джаббаров, реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства "зеленой" энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергосистем и организации эффективного использования возобновляемых источников энергии.

Отметим, что объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США. Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

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Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)
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