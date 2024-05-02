Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана (ФОТО)

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Президент Узбекистана принял делегацию Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, азербайджанская делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым провела встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Стороны отметили, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном углубились и вышли на более высокий уровень благодаря сильной политической воле и дружеским связям между главами обеих государств.

Во время втречи обсуждались инициативы, направленные на удовлетворение общих экономических интересов, а также вклад экономического сотрудничества двух стран в совместное развитие.

Напомним, что в Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве по интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Как отметил Микаил Джаббаров, реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства "зеленой" энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергосистем и организации эффективного использования возобновляемых источников энергии.

Отметим, что объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США. Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

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