Крайне важно, чтобы культурное наследие было сохранено и передано будущим поколениям - Джорджио Муле

БАКУ /Trend/ - Крайне важно, чтобы культурное наследие было сохранено и передано будущим поколениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил вице-президент Палаты депутатов итальянского парламента Джорджио Муле во время панельных обсуждений на тему "Роль законодательства и передовые практики в сохранении культурного наследия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он отметил, что крайне важно сохранить и передать культурное наследие будущим поколениям.

"Также следует отметить роль общества в сохранении культурного наследия. В Италии действуют законодательные акты об охране культурного наследия. Сохранению культурного наследия в Италии уделяется особое внимание. Органы, осуществляющие надзор за исполнением законодательства, также несут ответственность, а контроль за исполнением закона является важным фактором. Мы должны работать над тем, чтобы лучше сохранять культурное наследие, снижать риски и обеспечивать, чтобы культурное наследие вносило свой вклад в экономику", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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