Создается гармония между современным развитием и культурой - Датук Мутанг Тагал

БАКУ /Trend/ - Создается гармония между современным развитием и культурой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент парламентского Сената Малайзии Датук Мутанг Тагал во время панельных обсуждений на тему "Роль законодательства и передовые практики в сохранении культурного наследия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он упомянул, что общество играет большую роль в сохранении и охране культурного наследия.

"Сохранение культурного наследия - важный вопрос, который является нашим священным долгом. Культурное наследие - это символ нашего богатства.

Местные общины активно участвуют в этой области. Малайзия отдает приоритет международному сотрудничеству в данном направлении и сотрудничает с международными организациями. В Малайзии есть исторические города. Мы также тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО. Малайзия провела важную работу по сохранению культурного наследия", - подчеркнул он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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