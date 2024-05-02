БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из предпочтительных направлений для граждан Пакистана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор компании Pak Diamond Travel and Tours Хасан Махмуд в ходе панельной дискуссии на тему "Организация и положение серийных ознакомительных поездок по маршрутным направлениям из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции в Азербайджан при поддержке Ассоциаций туристических агентств" в рамках проходящего в Баку первого форума туроператоров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Азербайджан является одним из предпочтительных направлений для граждан Пакистана. В прошлом году эту страну посетило около 250 000 пакистанцев. Такой же объем взаимных посещений мы ожидаем и в обратном направлении в этом году. В текущем году также планируется организация ряда зимних туров, а с апреля уже были запущены новые туристические маршруты, связывающие две страны", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2023 году Азербайджан посетили 2 086 548 иностранных граждан, что более чем на 30,2 процента превышает показатель 2022 года (1 602 600).

Напомним, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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