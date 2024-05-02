Средний коридор быстро набирает популярность как исключительная альтернатива - Леван Давиташвили

ТБИЛИСИ /Trend/ - На фоне нынешней сложной глобальной ситуации и растущей потребности в диверсификации цепочек поставок Средний коридор быстро набирает популярность как исключительная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией через черноморские порты или сухопутные маршруты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Для этого мы активно развиваем транспортную сеть страны с помощью различных проектов, таких как модернизация железных дорог, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, автомагистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия и т.д. Эти стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии как связующего моста между Европой и Азией, в то же время предоставляя соответствующие возможности для удовлетворения постоянно растущих транспортных потоков", - подчеркнул Давиташвили.

Он упомянул, что Грузия имеет давнее сотрудничество с Азиатским банком развития.

"В различные важные инфраструктурные проекты было инвестировано до 4,5 миллиарда долларов США. А сегодняшнее мероприятие также имеет решающее значение для содействия общему и устойчивому развитию, особенно в свете вызовов в регионе в результате пандемии и геополитических конфликтов. Несмотря на большой макроэкономический эффект, вызванный пандемией, кризисы породили новые подходы и инновационные идеи по переориентации и усилению работ в направлении ускоренного экономического развития регионов", - сказал он.

Давиташвили отметил, что тема сегодняшнего мероприятия "Улучшение связности" очень важна, поскольку в широком смысле связность охватывает многие области, включая связь, энергетику и транспорт, что может оказать синергетическое и кумулятивное воздействие на страны и экономики.

"Следует отметить, что в постпандемический период экономический рост Грузии достиг двузначных цифр – 10,6% и 11,0% в 2021 и 2022 годах. Тенденция продолжилась с темпом роста 7,5% в 2023 году и 7,7% в январе-феврале 2024 года. Вместе со структурными реформами укрепление региональных связей помогает обеспечить экономическую стабильность и устойчивый долгосрочный рост", - подчеркнул он.

Первый вице-премьер-министр также отметил решающую роль частного сектора и международных финансовых институтов в ускорении реализации стратегических союзных проектов и поблагодарил Азиатский банк развития и другие финансовые институты за их долгосрочную поддержку в построении качественной инфраструктуры в Грузии.

Министр экономики также подчеркнул важность Грузии с точки зрения энергетических связей. По его словам, наиболее амбициозным является проект строительства черноморского подводного кабеля, который укрепит региональную связь.

"Важность этого флагманского проекта как для Европы, так и для Кавказа невозможно переоценить – он не только служит диверсификации маршрутов поставок и снижению рисков поставок, но также имеет большой потенциал для содействия развитию возобновляемых источников энергии в Грузии и в более широком регионе", - добавил Давиташвили.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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