Многие журналисты смогли объединиться в социальных сетях - Брейн Майер

БАКУ /Trend/ - Многие журналисты смогли объединиться в социальных сетях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на панельной сессии "Социальные медиа: Мост или барьер между культурами и людьми?" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога заявил советник министра обороны Аргентины Брайан Жота Майер.

"Многим журналистам удалось объединиться в социальных сетях. Социальные сети, используемые профессионально и с добрыми намерениями, могут нам помочь. Кроме того, мы можем использовать социальные сети для доступа ко многим важным данным.

Мы не должны забывать, что существуют негативные аспекты социальных сетей. Однако, подчеркивая это, нельзя игнорировать и их положительные стороны", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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