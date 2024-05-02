COP29 ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата - Гендиректор АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ COP29 ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор АБР по
Центральной и Западной Азии Евгений Жуков, выступая на панельных
дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых
цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа
Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества)
в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.
«Данная тема является своевременной и важной. Азербайджан принимает у себя COP29, которая ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата»,- сказал он.
Жуков отметил, что страны ЦАРЭС очень зависят от торговли с угреводородами.
«ЦАРЭС может играть важную роль в способствовании в переходе на «чистые» технологии»,- добавил он.