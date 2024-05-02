COP29 ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата - Гендиректор АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ COP29 ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)

в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Данная тема является своевременной и важной. Азербайджан принимает у себя COP29, которая ставит регион Центральной Азии в авангард усилий по борьбе с изменениями климата»,- сказал он.

Жуков отметил, что страны ЦАРЭС очень зависят от торговли с угреводородами.

«ЦАРЭС может играть важную роль в способствовании в переходе на «чистые» технологии»,- добавил он.