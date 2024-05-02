Международные путешественники на Джидыр дюзю (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Завершился визит делегации из 30 человек национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" в город Шуша.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, путешественники посетили крепостные стены города Шуша.

Здесь им было рассказано об истории города, строительстве крепостных стен.

Было отмечено, что крепость, построенная Карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от внешнего вмешательства и была символом неприступности.

Путешественникам рассказали, что во время оккупации стены крепости подверглись армянскому вандализму, а после освобождения города в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Гости посетили дом Хуршидбану Натаван в Шуше, родник Ханской дочери, Гянджинские ворота Шушинской крепости и Джидыр дюзю.

На этом визит путешественников в Шушу завершился. Они отправились в город Агдам.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub", возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что в прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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