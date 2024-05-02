Туркменистан назвал основной профиль туристов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Население Туркменистана выбирает Азербайджан как один из главных направлений для семейного туризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор туристического агентства "Бахтияр Достлар" Руслан Садыков в ходе панельной дискуссии на тему "Организация и положение серийных ознакомительных поездок по маршрутным направлениям из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции в Азербайджан при поддержке Ассоциаций туристических агентств" в рамках проходящего в Баку I форума туроператоров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Туркменистан выбирает Азербайджан как один из главных направлений для семейного туризма. Туристы часто путешествуют на своих автомобилях, пересекают территорию Азербайджана на паромах и после его посещения продолжают путь дальше. Выделить в основном можно также транзитных путешественников", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году Организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Также отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 36 154 туриста из стран Центральной Азии, что на 84 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года (19 659 человек).

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