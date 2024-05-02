Создание мультикультурального общества - один из важнейших путей достижения общественного единства - Реван Гасанов

БАКУ /Trend/ - Создание мультикультурального общества - один из важнейших путей достижения общественного единства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинского Международного центра мультикультурализма Реван Гасанов во время панельных обсуждений на тему "Сохранение разнообразия: вызовы в мультикультуральном мире и содействие глобальному сотрудничеству" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что создание моста между различными культурами и религиями является особенностью инклюзивных и мультикультуральных обществ, и без сотрудничества создать эти мосты невозможно.

"Создание мультикультурального общества - один из важнейших способов достижения общественного единства. Достижение общественного единства входит в число приоритетов, стоящих сегодня перед правительствами и государствами", - добавил Гасанов.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в целом 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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