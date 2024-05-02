Осуществлена первая выплата процентов по новым облигациям ЗАО «AzerGold»

Осуществлена первая квартальная выплата процентов по новым облигациям Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold». Всего между держателями облигаций распределены средства в размере 300 000 долларов США.

Отметим, что облигации «AzerGold», которые служат развитию рынка ценных бумаг страны, предоставлению гражданам выгодных и надежных инвестиционных возможностей, имеют номинальную стоимость 100 долларов США, срок обращения 3 года, общую стоимость 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США. Новые облигации выпускаются по ставке купона 6% годовых.

Напомним, что облигации ЗАО «AzerGold» впервые были выпущены в массовое обращение на Бакинской Фондовой Бирже в 2020 году методом аукциона. Облигации компании, андеррайтером которых выступило ЗАО «PASHA Capital Investment Company», в течение трехлетнего периода обращения принесли инвесторам процентный доход в размере 2 400 000 долларов США.