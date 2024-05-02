В финансировании развития Среднего коридора предпочтение отдается международным финансовым институтам - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ /Trend/ - В финансировании развития Среднего коридора предпочтение отдается международным финансовым институтам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Привлечение частного сектора в развитие Среднего коридора зависит во многом от объема тех работ, которые предполагается сделать. На сегодняшнем этапе мы говорим больше об инфраструктурных проектах. Это строительство железнодорожных, автодорожных коммуникаций. То есть, это будет достаточно серьезная физическая инфраструктура", - подчеркнул он.

Шарифов упомянул, что частный сектор финансирует такие проекты, но они требуют достаточно больших средств.

"И сроки возврата этих средств должны быть достаточно длинными. Поэтому частное финансирование в этих условиях представляется несколько дорогим.

Поэтому предпочтение отдается другим источникам финансирования, в основном из международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк развития, Азиатский инфраструктурно-инвестиционный банк, также фонды развития в ряде арабских стран и так далее. В этих финансовых институтах можно привлечь деньги на более длительные сроки и по более низким ставкам. А это имеет значение для микроскопических проектов, потому что в конечном итоге кредиты надо возвращать", - пояснил он.

По словам министра, привлекать кредиты бывает не так сложно.

"Но для того чтобы возвращать, должна быть целенаправленная долгосрочная стратегия", - добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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