Азербайджано-узбекская инвестиционная компания готова инвестировать в приобретение миноритарных акций - Назим Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - Азербайджано-узбекская инвестиционная компания готова инвестировать от 1 до 25 миллионов долларов США в приобретение миноритарных акций при стандартном горизонте планирования инвестиций от 5 до 7 лет.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор Азербайджано-узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.

"Мы также инвестируем в различные компании и грузоперевозки. В соответствии с нашей инвестиционной политикой, которая была утверждена вчера на заседании совета, мы рассматриваем проекты с минимальной внутренней нормой доходности в 12 процентов", - подчеркнул он.

Назим Гаджиев отметил, что одной из миссий компании является развитие партнерских отношений, торговли, сложных цепочек поставок и общего благополучия инвестиционного климата.

"Одной из наших целей является привлечение иностранных инвестиций в наши страны, производство высоких технологий, развитие логистической инфраструктуры, а также создание высокотехнологичных и высокоэффективных рабочих мест", - пояснил директор.

Он упомянул, что компания инвестирует как в существующие низковолатильные сектора, так и в растущие отрасли экономики, а также рассматривает возможность инвестирования в проекты по цифровизации, которые принесут большие возможности экономике обеих стран.

Отметим, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Ташкентский международный инвестиционный форум.

Ожидается, что в нем примут участие почти 2,500 человек из 84 стран мира. Среди них - представители государственных органов, руководители крупнейших компаний, а также высокопоставленные гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.

Программа форума включает в себя более 40 мероприятий, в том числе секционные заседания, круглые столы, презентации и заседания межправительственных комиссий. Также предусмотрена церемония запуска ряда проектов в Узбекистане.

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