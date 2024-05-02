БАКУ /Trend/ - Фонд тюркской культуры и наследия примет участие в восстановлении мечети в селе Гочахмедли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова во время выступления на панельной сессии "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтные периоды”, проходящей в рамках VI Форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всех своих землях. Сейчас страна проводит реконструкционные и восстановительные работы для возрождения былого духа Карабаха. Наш Фонд очень заинтересован в том, чтобы внести свой вклад в эти процессы. Фонд готовится принять участие в восстановлении мечети в селе Гочахмедли Физулинского района", - сказала Раимкулова.

Она также подчеркнула заинтересованность тюркских государств в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в целом 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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