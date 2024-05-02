ЦАРЭС входит в число наименее интегрированных инициатив субрегионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Жуков

ТБИЛИСИ/Trend/ - ЦАРЭС входит в число наименее интегрированных инициатив субрегионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков, выступая на панельных дискуссиях на тему «Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Среди стран ЦАРЭС Монголия, Грузия и Кыргызстан имеют более высокий уровень участия в глобальной цепочке создания стоимости. У Казахстана больше связей с ГЦС.

Экспорт Пакистана (в основном текстильные изделия) менее вовлечен в ГЦС, поскольку в нем используется мало импортных ресурсов. Китай имеет наиболее сбалансированный уровень

участия в ГЦС»,- сказал он.

ЦАРЭС – это партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе в целях содействия развитию посредством регионального сотрудничества, ведущего к ускоренному росту и всеобщему процветанию.

Стратегия ЦАРЭС-2030 поддерживает пять операционных кластеров и три сквозные темы.