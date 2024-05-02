Азербайджан и Узбекистан видят значительный рост сотрудничества в области транспорта - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан наблюдают значительный рост сотрудничества в области транспорта.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на панельной дискуссии на тему "Совместный путь к успеху: Узбекистан и Азербайджан", проходящей в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в транспортной сфере началось два года назад. Мы достигли взаимопонимания и применили специальную тарифную политику для обеспечения комфортных условий перевозки. Мы видим значительный рост в этой сфере - более 300 тонн грузов перевезено автомобильными и железнодорожными путями", - сказал он.

Министр упомянул о совместной деятельности в области автомобильного сотрудничества, подчеркнув роль UzAuto Motors и Azermash.

Микаил Джаббаров также рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках совместного инвестиционного фонда.

"Я хотел бы поблагодарить наших коллег в Узбекистане, которые содействовали этому партнерству, мы высоко ценим это. Вчера мы провели первое заседание комитета по надзору. Мы обсудили более 10 проектов в различных областях", - добавил он.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США. Экономики двух стран обладают достаточным потенциалом для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли достигли 1 миллиарда долларов.

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