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В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 2 мая 2024 11:19 (UTC +04:00)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостем передачи стал заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссёр Джамиль Гулиев.

По его словам, в Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось.

"Это моноэтническое государство. И езидские курды уехали, и молокане уехали. И украинцы, которые в советское время приезжали на стройки, тоже уехали. Там никого не осталось", - сказал Гулиев.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
В Армении, кроме самих армян, никого практически не осталось - Джамиль Гулиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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