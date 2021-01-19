В созданной Азербайджаном новой реальности нет вопроса о статусе Нагорного Карабаха – депутат

БАКУ /Trend/ - В новой исторической реальности, созданной славной победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, нет какого-либо вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

Об этом в понедельник сказал Trend член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат отметил, что в обновленных Мадридских принципах касательно урегулирования вопроса нашло отражение поэтапное решение проблемы, и там говорилось, что статус Нагорно Карабаха может быть рассмотрен после освобождения прилегающих районов.

"И тогда было принято решение, что вопрос о статусе будет решаться на самом позднем этапе. Однако Азербайджан урегулировал конфликт военным путем, завоевав историческую победу. Как отметил Президент Ильхам Алиев, уже возникли новые реалии. Если бы оккупированные территории Азербайджана были освобождены путем политических переговоров, то есть без войны, без потерь, то вопрос статуса мог бы стать предметом обсуждений.

Теперь ситуация изменилась – Азербайджан создал новую историческую реальность. В сложившихся условиях по поводу вопроса о статусе Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев открыто обозначил свою позицию – вопроса о статусе уже нет и он вообще не находится на повестке дня. Азербайджан –победившая сторона, и условия теперь диктуем мы, поэтому возвращаться к этой теме не имеет смысла.

Кстати, следует отметить, что в заявлении для печати после подписания московского документа от 11 января премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что усердно пытался, чтобы в первую очередь обсуждался вопрос о статусе. Однако он столкнулся с принципиальными позициями и Азербайджана, и России, вследствие чего его ожидания не оправдались", – добавил Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)