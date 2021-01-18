Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану

Политика 18 января 2021 16:27 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану

БАКУ/Trend/ - В нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере. Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, географическое расположение, инфраструктура, подготовленные профессиональные кадры, - это очень важно, - экспортные рынки, добрые деловые отношения с соседними странами, отсутствие каких-либо проблем с другими странами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

Поэтому начался новый этап для развития нашей страны. Имея все эти факторы, мы, вернувшись на освобожденные земли, используем потенциал этих земель. Там имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота, меди, реки, водохранилища, плодородная почва для сельского хозяйства, туристические возможности. То есть, эти регионы, как считают многие, станут ведущей силой нашего дальнейшего развития. Конечно, я разделяю это мнение. Просто на освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану»,- сказал глава государства.

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