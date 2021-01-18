Президент Ильхам Алиев: Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории

БАКУ/Trend/ - Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

«В отчете Doing Business Всемирного банка мы входим в десятку самых реформаторских стран, а в мировом масштабе занимаем 28-е место. Должны быть стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, безопасность, и мы добились этого. Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории. Поэтому абсолютно уверен в том, что инвестиции в сегодняшний Азербайджан, в первую очередь, в ненефтяной сектор, будут вкладываться в большем объеме. Потому что если в прежние годы – в ситуации, когда война еще не была окончена, мы могли привлечь инвестиции, то сегодня сделать это будет легче.

К тому же, в нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере. Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, географическое расположение, инфраструктура, подготовленные профессиональные кадры, - это очень важно, - экспортные рынки, добрые деловые отношения с соседними странами, отсутствие каких-либо проблем с другими странами. Надеюсь, что через определенное время Армения также скажет, что и у них нет никаких проблем с нами, потому что основной вопрос заключался в этом, они оккупировали нашу землю. Они совершили геноцид против нас. Они разрушили наши города до основания. Мы просто защищали себя, защищали на должном уровне и изгнали захватчиков с наших земель»,- сказал Президент Ильхам Алиев.